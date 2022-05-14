Прямой эфир

В Китае заявили о несовместимости США с членством в Совбезе ООН

Китайская газета «Жэньминь Жибао»: действия США несовместимы с членством в Совете Безопасности ООН
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операции американской разведки поддерживают состояние конфронтации между российской и украинской сторонами и заставляют сомневаться в уместности членства США в Совете Безопасности ООН. Соответствующую позицию озвучил 12 мая автор статьи в китайской газете «Жэньминь Жибао».

Азиатское наступление. США хотят настроить АСЕАН против РФ и Китая
Удастся ли Вашингтону перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии

«Очевидно, что в этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения войны, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в материале.

Подчеркивается, что американская сторона, которая постоянно заявляет о защите мира, своими действиями лишь усиливает и затягивает конфликт.

Кроме того, в газете отмечается, что для США членство Украины в НАТО будет выгодно, поскольку это позволит ослабить военную мощь России.

13 мая экономист Гао Дэшен заявил, что США и Западу не стоит недооценивать потенциал России, которая располагает достаточными ресурсами для того, чтобы бросить вызов их доминированию.

Накануне The Washington Post писал, что администрация США создала рекомендации по обмену разведывательной информацией с Украиной. При этом, по информации источников газеты, Вашингтон объяснит такое решение желанием снизить напряженность.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные. Она отметила, что поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России, а Киев якобы смог укрепить переговорные позиции.

5 мая газета The New York Times распространила информацию о передаче разведданных Вашингтона Киеву, что приводило к «гибели российских военных». При этом уточняется, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позициям военных РФ не всегда производились при поддержке американских разведданных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022