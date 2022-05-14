В Китае заявили о несовместимости США с членством в Совбезе ООН

Операции американской разведки поддерживают состояние конфронтации между российской и украинской сторонами и заставляют сомневаться в уместности членства США в Совете Безопасности ООН. Соответствующую позицию озвучил 12 мая автор статьи в китайской газете «Жэньминь Жибао».

«Очевидно, что в этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения войны, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в материале.

Подчеркивается, что американская сторона, которая постоянно заявляет о защите мира, своими действиями лишь усиливает и затягивает конфликт.

Кроме того, в газете отмечается, что для США членство Украины в НАТО будет выгодно, поскольку это позволит ослабить военную мощь России.

13 мая экономист Гао Дэшен заявил, что США и Западу не стоит недооценивать потенциал России, которая располагает достаточными ресурсами для того, чтобы бросить вызов их доминированию.

Накануне The Washington Post писал, что администрация США создала рекомендации по обмену разведывательной информацией с Украиной. При этом, по информации источников газеты, Вашингтон объяснит такое решение желанием снизить напряженность.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные. Она отметила, что поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России, а Киев якобы смог укрепить переговорные позиции.

5 мая газета The New York Times распространила информацию о передаче разведданных Вашингтона Киеву, что приводило к «гибели российских военных». При этом уточняется, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позициям военных РФ не всегда производились при поддержке американских разведданных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.