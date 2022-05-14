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Псаки разозлила американцев в последний день работы пресс-секретарем

Псаки разозлила американцев в последний день на посту пресс-секретаря Белого дома
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Пользователи сети разозлились на официального представителя Белого дома Джен Псаки в ее последний день на посту пресс-секретаря Белого дома за неоднозначный ответ на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.

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В ходе брифинга один из журналистов задал Псаки вопрос, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь, которая необходима для питания ребенка.

Она ответила, что в случае, если здоровье младенца в опасности, следует немедленно обратиться к педиатру.

Такой комментарий разозлил американцев. Они посчитали ответ Псаки циничным и решили, что она отмахнулась формальной фразой вместо того, чтобы решать проблему с поставками детского питания.

В частности, публичное возмущение высказали сенатор-республиканец Тед Круз, также пост с критикой появился в официальном аккаунте национального комитета Республиканской партии.

Под обеими публикациями появились несколько сотен гневных комментариев от жителей США.

«Меня интересует, что будет сделано с проблемой детских смесей. Это очень серьезно и опасно для жизни. Мой внук инвалид на всю жизнь из-за нестерильной сухой смеси», — написала пользовательница Twitter.

Еще один комментатор заявил, что разочарован политикой Белого дома в отношении поставок смесей для детского питания. По его мнению, президент США Джо Байден мог бы отменить тариф в 17% на канадские детские смеси.

В Соединенных Штатах дефицит молочных смесей оценивается в 40–50%. Причиной стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.

В пятницу, 13 мая, Псаки официально завершила свою деятельность в качестве официального представителя администрации США. На одном из последних брифингов пресс-секретарь подвела итог своего пребывания в Белом доме. Она отметила, что самой сложной частью работы были постоянные угрозы.

По неподтвержденной версии, Псаки, как и многие ее предшественники, намерена строить карьеру в сфере журналистики. Так, еще в апреле осведомленные источники сообщали, что она ведет эксклюзивные переговоры с телеканалом MSNBC о приеме на работу.

После ухода Джен Псаки пресс-службу Белого дома возглавит Карин Жан-Пьер.

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