Премьер-министр Новой Зеландии заболела коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в субботу, 14 мая.

«Несмотря на все усилия, я, к сожалению, присоединилась к остальным членам своей семьи и сдала положительный тест на COVID-19», — сообщила глава правительства в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Арден, она соблюдает карантин с воскресенья, после того как коронавирус диагностировали у ее жениха, Кларка Гейфорда.

Ранее, 10 мая, о положительном результате теста на COVID-19 сообщил соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Предприниматель уточнил, что испытывает легкие симптомы болезни, однако по рекомендации врачей остается на самоизоляции. Ранее Гейтс прошел полную вакцинацию, в том числе получил бустерную дозу вакцины.

В тот же день стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился COVID-19. Глава Североатлантического альянса переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

4 мая сообщалось о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Тогда уточнялось, что Блинкен уже несколько дней не контактировал с американским президентом Джо Байденом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.