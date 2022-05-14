Госпожнадзор проверит предрасположенные к пожарам населенные пункты

МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования населенных пунктов, детских лагерей и социально значимых объектов, которые имеют высокий риск возникновения природных пожаров. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на приказ врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Отмечается, что решение о профилактических мерах было принято с учетом осложнения обстановки с лесными и природными пожарами на территории РФ.

«Приказываю считать основным приоритетом деятельности органов Государственного пожарного надзора профилактику… направленную на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными (природными) пожарами», — говорится в документе.

Судя по документу, все инспекторы ГПН, которые будут направлены на проверки обеспечения пожарной безопасности в населенные пункты, уделят особое внимание детским лагерям, а также садоводческим товариществам.

В различных городах и других поселениях специалисты проведут профилактическую работу на объектах социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, имеющих общую границу с лесными участками.

Кроме того, как следует из приказа врио главы МЧС, сотрудники ГПН должны проконтролировать, очищена ли территория вблизи лесополос от сухой растительности, валежника, мусора, горючих материалов, которые становятся причиной стремительного распространения пожаров, а также проверить соблюдение порядка выжигания сухой растительности, использования открытого огня.

13 мая МЧС сообщило о введении особого противопожарного режима (ОПР) в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края. В результате было уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Многочисленные пожары зафиксированы в 16 населенных пунктах края. В результате пожаров пострадали 17 человек, еще пятеро погибли. На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого, 5 мая, в МЧС РФ предупреждали о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в Иркутской области с 6 по 8 мая. Жителей региона попросили соблюдать осторожность и ограничить пребывание в лесах.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая во время профильного совещания, которое было посвящено борьбе с огнем, заявил, что лесные пожары в России — одна из главных проблем, с которой страна сталкивается ежегодно. Президент также потребовал избегать «излишнего административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим.