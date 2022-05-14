Прямой эфир
Сюжет:

Госпожнадзор проверит предрасположенные к пожарам населенные пункты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования населенных пунктов, детских лагерей и социально значимых объектов, которые имеют высокий риск возникновения природных пожаров. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на приказ врио главы МЧС Александра Чуприяна.

И днем с огнем: Путин призвал не замалчивать проблему с пожарами
Глава государства потребовал избавиться от «административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим от стихии

Отмечается, что решение о профилактических мерах было принято с учетом осложнения обстановки с лесными и природными пожарами на территории РФ.

«Приказываю считать основным приоритетом деятельности органов Государственного пожарного надзора профилактику… направленную на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными (природными) пожарами», — говорится в документе.

Судя по документу, все инспекторы ГПН, которые будут направлены на проверки обеспечения пожарной безопасности в населенные пункты, уделят особое внимание детским лагерям, а также садоводческим товариществам.

В различных городах и других поселениях специалисты проведут профилактическую работу на объектах социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, имеющих общую границу с лесными участками.

Кроме того, как следует из приказа врио главы МЧС, сотрудники ГПН должны проконтролировать, очищена ли территория вблизи лесополос от сухой растительности, валежника, мусора, горючих материалов, которые становятся причиной стремительного распространения пожаров, а также проверить соблюдение порядка выжигания сухой растительности, использования открытого огня.

13 мая МЧС сообщило о введении особого противопожарного режима (ОПР) в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края. В результате было уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Многочисленные пожары зафиксированы в 16 населенных пунктах края. В результате пожаров пострадали 17 человек, еще пятеро погибли. На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого, 5 мая, в МЧС РФ предупреждали о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в Иркутской области с 6 по 8 мая. Жителей региона попросили соблюдать осторожность и ограничить пребывание в лесах.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая во время профильного совещания, которое было посвящено борьбе с огнем, заявил, что лесные пожары в России — одна из главных проблем, с которой страна сталкивается ежегодно. Президент также потребовал избегать «излишнего административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022