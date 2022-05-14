Прямой эфир
Мир
В России выдвинули теорию о вирусной природе гепатита у детей в Европе
Наука
SpaceX запустила ракету-носитель с 53 спутниками сети Starlink
Наука
Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от туберкулеза в России
Общество
В Москве началось отключение отопления
Мир
Министр обороны Украины заявил о планах мобилизовать до 1 млн человек
Мир
Молдавия и ЕС обсудили перспективы европейской повестки в республике
Наука
Еще одну тяжелую «Ангару» отправили для испытаний на космодром Плесецк
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопках в небе над городом Строитель под Белгородом
Мир
Бойца ММА Чоршанбиева приговорили к 8,5 годам тюрьмы в Таджикистане
Экономика
Минстрой раскрыл подробности утвержденных правил проектирования посадочных площадок
Мир
США выразили Израилю протест из-за столкновений на похоронах журналистки
Сюжет:

Под Тюменью эвакуируют людей из-за приближающегося лесного пожара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей нескольких населенных пунктов в Тюменской области начали эвакуировать из-за приближающегося природного пожара.

Всего эвакуируют 126 человек, в том числе находящихся в данный момент в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в деревне Криводаново.

Жителей Тюмени отправят к себе домой, остальных граждан разместят в другом профилактории.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале сообщил причину смога, затянувшего Тюмень. По его словам, едкий дым принес юго-восточный ветер из Упоровского и Тюменского районов, Курганской и Омской областей.

И днем с огнем: Путин призвал не замалчивать проблему с пожарами
Глава государства потребовал избавиться от «административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим от стихии

«Ландшафтные пожары тушим в восьми районах региона, в четырех — лесные. Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки», — написал он.

По его словам, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на утро пятницы, в Тюменской области действовало шесть лесных пожаров, в том числе четыре — локализованных. За прошедшие сутки в области зафиксировали семь лесных пожаров. Еще 10 — на площади 2,1 тыс. га — ликвидировали.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края. В результате было уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным Минздрава края на 11 мая, всего пострадали 20 человек, на стационарном лечении остаются четверо. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

13 мая МЧС сообщило о введении особого противопожарного режима (ОПР) в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022