Под Тюменью эвакуируют людей из-за приближающегося лесного пожара

Жителей нескольких населенных пунктов в Тюменской области начали эвакуировать из-за приближающегося природного пожара.

Всего эвакуируют 126 человек, в том числе находящихся в данный момент в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» в деревне Криводаново.

Жителей Тюмени отправят к себе домой, остальных граждан разместят в другом профилактории.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале сообщил причину смога, затянувшего Тюмень. По его словам, едкий дым принес юго-восточный ветер из Упоровского и Тюменского районов, Курганской и Омской областей.

«Ландшафтные пожары тушим в восьми районах региона, в четырех — лесные. Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки», — написал он.

По его словам, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на утро пятницы, в Тюменской области действовало шесть лесных пожаров, в том числе четыре — локализованных. За прошедшие сутки в области зафиксировали семь лесных пожаров. Еще 10 — на площади 2,1 тыс. га — ликвидировали.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края. В результате было уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным Минздрава края на 11 мая, всего пострадали 20 человек, на стационарном лечении остаются четверо. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

13 мая МЧС сообщило о введении особого противопожарного режима (ОПР) в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края.