Военных ЦВО наградили за проявленное мужество в ходе спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Среди наград, которые были вручены, — ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова, передало военное ведомство.

«Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявившими мужество, доблесть, отвагу и выполнившими поставленные задачи», — сказал генерал-полковник Лапин.

Кроме того, вручая награды отличившимся военнослужащим, он отметил заслуги своих подчиненных.

До этого, 10 мая, чести получить госнаграды были удостоены военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Отмечалось, что среди награжденных — военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации по защите Донбасса: командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину.

Неделей ранее генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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