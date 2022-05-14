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Военных ЦВО наградили за проявленное мужество в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Среди наград, которые были вручены, — ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова, передало военное ведомство.

«Для меня огромная честь выполнять свой воинский долг вместе с вами, проявившими мужество, доблесть, отвагу и выполнившими поставленные задачи», — сказал генерал-полковник Лапин.

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Кроме того, вручая награды отличившимся военнослужащим, он отметил заслуги своих подчиненных.

До этого, 10 мая, чести получить госнаграды были удостоены военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Отмечалось, что среди награжденных — военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации по защите Донбасса: командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину.

Неделей ранее генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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