Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 мая

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в пятницу, 13 мая, местами возможен небольшой дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +15 до +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Ночью — ветер западной четверти со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 739–741 мм ртутного столба.

13 мая стало известно, что в московском регионе продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в связи с усилением ветра. В столице и Подмосковье предупреждение будет действовать до 12:00 субботы.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что россиян не будет ожидать холодное лето. При этом в некоторых регионах температура будет выше нормы, подчеркнул он.

Кроме того, в этот день Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 16 мая, москвичей ожидает похолодание до +10...+13 градусов, такое значение будет на три–четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве также ожидаются дожди на фоне действия циклона, уточнил он.