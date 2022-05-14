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Над Белгородом и областью вновь раздались громкие хлопки

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Жители города Строитель под Белгородом ночью 14 мая рассказали, что в небе раздаются громкие хлопки и мелькают яркие вспышки. Информации о разрушениях в городе и области не поступало.

Власти региона на данный момент пока никак не комментировали эту ситуацию.

Пользователи социальных сетей предполагают, что громкие звуки связаны с работой системы ПВО. Кроме того, есть версия, что над небом был сбит неопознанный объект, летевший со стороны Украины. Официально эти данные не подтверждены.

11 мая служащие Вооруженных сил Украины обстреляли Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». Огонь был открыт по мирной территории, на которой не находились стратегические объекты. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, погиб один человек, семеро пострадали. Повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей.

Ранее в этот же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая. Впервые повышенный уровень террористической опасности в Белгородской области ввели месяц назад. Губернатор региона объяснил тогда значение уровня «желтый» относительно введенного режима.

Ранее, 3 мая, жители Белгорода распространили в социальных сетях кадры, на которых можно услышать напоминающие громкие хлопки звуки.

27 апреля мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о громких звуках, похожих на хлопки. Они разбудили жителей города ранним утром. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

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