Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает ей успеха ценой банкротства США.

Таким образом в интервью радиостанции WMAL DC он прокомментировал свое выступление против поставок Украине помощи суммой $40 млрд и блокировку этого законопроекта ранее в четверг.

«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — заявил Пол.

12 мая сообщалось, что сенатор от штата Кентукки заблокировал в конгрессе США законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд. Конгрессмен обосновал свой отказ поддержать законопроект высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции.

Согласно правилам, в США отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект о выделении новой помощи Украине в обычном порядке.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что голос Пола хоть и не дал принять законопроект, но не повлияет на его финальное одобрение. Он пояснил, что для этого понадобится лишь больше времени.

Ранее, 11 мая, проект одобрила палата представителей конгресса США.

До этого, 9 мая, президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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