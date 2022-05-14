В Москве началось отключение отопления

В Москве в субботу, 14 мая, начнут отключать отопление, завершение отопительного сезона займет три дня.

Отмечается, что системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы.

После завершения отопительного сезона начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее, 12 мая, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что всего в столице предстоит отключить от отопления 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

До этого, 5 мая, он сообщал о продлении отопительного сезона в столице из-за погодных условий. Тогда же он уточнил, что отключать его начнут, как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха.

27 апреля стало известно, что Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила сервис, позволяющий узнать информацию об отключении горячей воды (ГВС) в жилых домах Москвы. Так, чтобы узнать дату отключения воды, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке сервиса.