Молдавия и ЕС обсудили перспективы европейской повестки в республике

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску обсудил в Германии с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем европейскую повестку республики, вопросы либерализации торговли и сотрудничество в области безопасности. Об этом в пятницу, 13 апреля, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили европейскую повестку нашей страны в Вайсенхаусе с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Мы также рассмотрели вопрос либерализации торговли с ЕС для увеличения молдавского экспорта, а также расширения сотрудничества с ЕС в сфере безопасности», — написал Попеску.

Стороны также обсудили вступление Молдавии в ЕС. Глава МИДа республики выразил уверенность в том, что мнение Еврокомиссии послужит «прочной основой для положительного решения по этому вопросу государствами-членами ЕС».

Он также добавил, что власти делают всё возможное, чтобы модернизировать и реформировать Молдавию на благо граждан.

Ранее, 3 марта, президент республики Майя Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС).

Отмечалось, что Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к евростандартам, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.