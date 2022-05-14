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Бойца ММА Чоршанбиева приговорили к 8,5 годам тюрьмы в Таджикистане

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Останкинского суда
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Районный суд города Душанбе в Таджикистане приговорил бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева к 8,5 годам лишения свободы.

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Чоршанбиева обвинили в призывах к государственному перевороту.

Сам спортсмен отрицает предъявленные обвинения — в своем выступлении он заявил, что не согласен с приговором.

6 декабря 2021 года Чоршанбиев был депортирован из РФ по решению суда за нарушение правил въезда. По прибытии на родину спортсмен был задержан местными властями.

Несколькими днями ранее бойца задержали в Москве за опасное вождение. Спортсмен опубликовал видео одной из своих поездок в социальной сети — на кадрах спортсмен за рулем Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения.

По данным полиции, у бойца не было водительского удостоверения, действующего на территории России. Полиции он предъявил документ, не имеющий юридической силы. Также у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО.

До этого, 22 августа, Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани. Тогда боец ММА на арендованной машине врезался в столб на улице Вахитова. Уточнялось, что спортсмена подрезала другая машина.

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