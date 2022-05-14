МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

В Министерстве обороны РФ в субботу, 14 мая, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужество и самоотверженность младшего сержанта Александра Кознова. Его действия позволили спасти экипаж танка и нанести урон противнику, который был вынужден отступить. Действуя в составе танковой роты, он выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Он обнаружил два замаскированных вражеских танка, один из которых открыл огонь по российским танкистам. Мгновенно оценив ситуацию, Кознов первым выстрелом уничтожил танк противника. При этом во время выстрела второго танка российский танк получил повреждения, в результате которых не мог двигаться и продолжать бой.

Кознов, понимая, что неподвижный танк является отличной мишенью для противника, дал команду экипажу покинуть машину. Также он эвакуировал из танка механика-водителя, который не мог самостоятельно выбраться в результате вражеского выстрела. Укрываясь от националистов, младший сержант получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом снаряда, но сумел вывести экипаж из-под огня противника к основным силам.

Также в МО рассказали о мужестве и отваге рядового Максима Мартына, который выполнял задачи огневого поражения объектов противника в ходе продвижения наших войск вглубь обороны противника. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты. В условиях систематических артиллерийских залпов, рядовой Мартын в составе расчета орудия выполнил 50 огневых задач. В результате прицельного огня была уничтожена батарея РСЗО «Град», огневые позиции вражеских гаубиц, минометов противника, а также более 100 националистов.

Кроме того, в Минобороны отметили действия сержанта Руслана Акулова. Он выполнял задачи по поддержке российских батальонно-тактических групп, наступающих на позиции украинских националистов. В ходе наступления экипажем ракетной системы залпового огня «Град» под командованием сержанта был нанесен прицельный удар по позициям полевого пункта заправки, на котором находилась танковая рота украинских вооруженных формирований. В результате было уничтожено 10 танков противника, зенитный ракетный комплекс, прикрывающий район заправки, а также большое количество топливозаправщиков, бензовозов и живой силы противника.

Действия Акулова в составе реактивной батареи привели к отступлению украинских националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские воздушно-космические силы за сутки уничтожили три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в пятницу Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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