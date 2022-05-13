Зеленский сообщил о возобновлении работы посольств 37 стран в Киеве

Посольства 37 стран возобновили деятельность в столице Украины. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. Я благодарен каждому из них», — сказал президент в видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер выразил уверенность, что скоро еще и другие представительства вернутся в столицу.

«Нужно возвращаться к работе и всему украинскому бизнесу», — добавил Зеленский.

2 мая сообщалось, что сотрудники американской дипмиссии вернулись во Львов, чтобы возобновить свою деятельность на территории Украины. 21 февраля Вашингтон распорядился эвакуировать оставшихся на Украине американских дипломатов. Посольство Штатов перенесли в Польшу. За день до этого Госдепартамент США призвал американцев в срочном порядке покинуть Украину из-за возможного ограничения коммерческих рейсов».

Кроме того, в мае стало известно, что посольство Дании возобновляет работу в Киеве. МИД Дании объявил о закрытии своего посольства в Киеве 24 февраля «по соображениям безопасности».

25 февраля портал Politico сообщил, что делегация дипломатической службы Евросоюза (ЕС) была вынуждена уехать из Киева из соображений безопасности.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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