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Skoda Kodiaq

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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Графику приборной панели обновили
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Доступны несколько вариантов ее оформления
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Хромированные цилиндрики можно не только крутить, но и нажимать
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Система кругового обзора дает качественную картинку
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Ездовых режимов несколько — для дороги и бездорожья
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Хитрые подстаканники позволяют открывать бутылку одной рукой
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Задний ряд можно оснастить удобными откидными столиками
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
На втором ряду просторно, у дивана есть продольная регулировка и регулировка наклона спинок
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Задний ряд можно оснастить бытовой розеткой
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Держатель под планшет
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