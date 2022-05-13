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В Словакии вандалы осквернили памятник красноармейцам

Посольство РФ в Словакии: в Пиештяны осквернен памятник красноармейцам
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Фото: соцсети
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Памятник красноармейцам осквернен в городе Пиештяны на западе Словакии. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило посольство России в республике.

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«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — говорится в сообщении в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В представительстве также отметили, что на памятник был нанесен видоизмененный Вольфсангель, который является эмблемой украинской националистической группировки «Азов» (против его членов в России возбуждены уголовные дела), уличенной в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса.

Российское посольство призвало власти Словакии привести памятник красноармейцам в прежний вид, а также наказать виновных.

Ранее в этот день в Латвии рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям.

9 мая жители Риги пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности. Люди снова принесли цветы к монументу. После чего сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.

11 мая сообщалось, что в Литве вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. 8 мая также стало известно об актах вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны, в городах Лаздияй и Шауляй.

Между тем стало известно, что на Украине 12 мая начали процедуру демонтажа монумента «Три сестры», установленного в селе Сеньковка Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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