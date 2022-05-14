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Вице-канцлера ФРГ освистали во время предвыборного митинга в Кельне

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Вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, который также является министром ФРГ по делам экономики и защиты климата, освистали во время его выступления на предвыборном митинге в Кельне за осуждение стран, выступающих против оказания военной помощи Украине. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает агентство DPA.

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В ходе своего выступления Хабек говорил о ситуации в регионе, подвергнув резкой критике тех, кто не помогает Украине. Он заявил, что выступающие против оказания военной поддержки Киеву имеют искаженное представление и «виновны не меньше, а, может быть, и больше» в происходящем.

На этом выступление вице-канцлера было прервано свистом протестующих, которые назвали его «разжигателем войны».

Хабек в ответ парировал, что из нынешней ситуации на Украине никто не выйдет «морально чистым». Также он признался, что «не гордится» решениями о поставке оружия ВСУ и об отказе от российских энергоресурсов, назвав эти меры «необходимыми».

Ранее, 11 мая, минобороны Германии сообщило, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение ВСУ. Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом, как заявил в конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц, у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине, потому он призвал союзников доставить в Киев уже известные системы вооружений.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Москва подчеркивала, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также отмечалось, что Россия не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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