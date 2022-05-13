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Skoda Kodiaq_1

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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Размер дисков — 18 дюймов, также для кроссовера доступны 19 и 20 дюймовые колеса
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Форма фар изменилась, решетка радиатора стала крупнее, а капот — более выпуклым
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Фары к комплетации Style матричные, с омывателями
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Объем багажника в 5-местном исполнении: 748–1978 л, в 7-местном — 233-1863 литра
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Skoda Kodiaq
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов
Удобные крючочки и клавиши складывания сидений — платные опции
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