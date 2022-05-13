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Вице-канцлера ФРГ Хабека освистали после слов о помощи Украине

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Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff
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Вице-канцлер и министром ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек раскритиковал тех, кто не помогает Украине, за это его освистали. Об этом 13 мая сообщило издание Tag 24.

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В ходе митинга перед региональными выборами в Кельне Хабек затронул ситуацию на Украине. Министр осудил тех, кто выступает против военной поддержки Киева.

«Если вы не помогаете людям, которые борются за свою жизнь… вы виновны как минимум так же, а может и больше», — выразил мнение депутат о партии «Союз 90/ Зеленые».

Выступление Хабека было прервано протестующими. Среди прочего, несогласные со словами вице-канцера выкрикивали: «Разжигатель войны».

Подобное поведение участников митинга министр посчитал аморальным. Он заявил, что «настоящие разжигатели находятся в Кремле».

При этом министр признал, что никто не выйдет из сложившейся ситуации «морально чистым». Он признался, что «не гордится» поставками оружия на Украину, а также тем, что ФРГ пытается заменить российские энергоресурсы поставками из других стран. Но назвал эти меры необходимыми.

Ранее, 12 мая, газета Welt узнала, что Германия не предоставила Украине корректную информацию о поставке в страну самоходных установок Gepard, в результате ожидается задержка в получении Киевом боеприпасов.

Днем ранее Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы, и параллельно начнет обучение ВСУ. Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

О необходимости поставить Украине тяжелое вооружение 11 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

При этом 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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