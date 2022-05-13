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В Италии раскритиковали призыв Зеленского закрыть границы для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Предложение президента Украины Владимира Зеленского закрыть границы Италии для жителей РФ не нашло поддержки среди представителей туротрасли. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти.

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«С одной стороны, это предложение можно понять, но с позиции туризма, оно, возможно, немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе», — подчеркнул он в разговоре с «РИА Новости».

Собеседник агентства заострил внимание на том, что путешествия за границу способствуют сближению на международном уровне. По его словам, туризм — это дом для каждого. Также Корти отметил, что предложение Зеленского носит политический характер и расходится с идеологическим направлением, которого придерживаются работники туристической сферы.

Ранее в пятницу президент Украины призвал Италию закрыть въезд в страну туристам из РФ, мотивируя это тем, что россияне «должны получить культурный отпор» и почувствовать давление со стороны ЕС.

5 мая владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе рассказали, что агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии уже ощутили на себе отсутствие туристов из России. Они отметили, что туристы из РФ сюда часто прилетали на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы.

20 марта итальянское издание Tagesschau написало, что в Италии сфера туризма испытывает серьезные потери от отсутствия россиян. Отмечалось, что, согласно прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, Рим в этом году может потерять около €150 млн.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России, после того как 24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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