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Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС России трех командных пунктов на Украине

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил РФ поразила три командных пункта ВСУ и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Спецоперация в Донбассе 13 мая. Текстовая трансляция
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Кроме того, были уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады у населенных пунктов Золотое и Врубовка, которые находятся в Луганской Народной Республике (ЛНР), добавил Конашенков.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются Вооруженными силами России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

Спецоперация РФ по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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