США в ближайшее время проведут ротацию 10,5 тыс. военных в Европе

США в ближайшие месяцы намерены провести ротацию около 10,5 тыс. военнослужащих в Европе. Об этом сообщил в пятницу, 13 мая, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций. Это развертывание полностью является заменой подразделений», — сказал Кирби.

По его словам, ротация может состояться уже этим летом. При этом численность постоянного военного присутствия США в Европе на фоне продолжающейся спецоперации РФ не изменится.

Представитель Пентагона также добавил, что военнослужащие не будут отправлены на Украину.

Ранее, 9 мая, Кирби сообщил, что США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что Вашингтон уже приступил к обучению украинских военнослужащих по обслуживанию американских гаубиц, которые поставляются Киеву. Обучение прошли более 300 украинских артиллеристов, и еще больше 50 продолжают подготовку.

До этого, в конце апреля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России.