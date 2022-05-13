США в ближайшее время проведут ротацию 10,5 тыс. военных в Европе
США в ближайшие месяцы намерены провести ротацию около 10,5 тыс. военнослужащих в Европе. Об этом сообщил в пятницу, 13 мая, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций. Это развертывание полностью является заменой подразделений», — сказал Кирби.
По его словам, ротация может состояться уже этим летом. При этом численность постоянного военного присутствия США в Европе на фоне продолжающейся спецоперации РФ не изменится.
Представитель Пентагона также добавил, что военнослужащие не будут отправлены на Украину.
Ранее, 9 мая, Кирби сообщил, что США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что Вашингтон уже приступил к обучению украинских военнослужащих по обслуживанию американских гаубиц, которые поставляются Киеву. Обучение прошли более 300 украинских артиллеристов, и еще больше 50 продолжают подготовку.
До этого, в конце апреля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России.