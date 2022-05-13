Структура «Интер РАО» прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

Дочерняя российская компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — приостановит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщается на сайте финской управляющей электросетями компании Fingrid.

«Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Надеемся, что ситуация скоро улучшится, и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданную электроэнергию.

Накануне финская энергетическая компания Fortum заявила о решении уйти с российского рынка. В сообщении компании отмечено, что ее активы будут проданы. Кроме того, Fortum также прекратил импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск–Иматра. Топливо для АЭС поставляется теперь западными поставщиками, говорится в отчете. Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев уже заявил, что выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала.

22 апреля Финляндия объявила, что на треть сократит импорт российской электроэнергии. Днем ранее информационный портал Montel сообщил, что цены на электроэнергию в Финляндии могут подскочить на 30% в следующем году, если страна ограничит поставки из России.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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