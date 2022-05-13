Прямой эфир
Мир
США в ближайшее время проведут ротацию 10,5 тыс. военных в Европе
Экономика
Производитель каш Nordic продал бизнес в России
Культура
Виктор Сухоруков рассказал о причинах ухода из Театра Вахтангова
Мир
Зрители «Евровидения-2022» обвинили организаторов конкурса в коррупции
Спорт
«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
Спорт
Бой Мейвезера и Мура перенесли в связи со смертью президента ОАЭ
Политика
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана
Экономика
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе с российского рынка
Общество
Общество «Знание» представит марафон «Новые горизонты»
Мир
В Грузии сообщили о дефиците пшеницы
Интернет
Сбербанк предупредил пользователей App Store о приложениях мошенников
Сюжет:

Структура «Интер РАО» прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочерняя российская компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — приостановит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщается на сайте финской управляющей электросетями компании Fingrid.

Уплыли из сетей: сколько Балтия отдаст за отказ от электричества из РФ
Речь идет о сотнях миллионов евро ежегодно, не считая капитальных расходов

«Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Надеемся, что ситуация скоро улучшится, и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданную электроэнергию.

Накануне финская энергетическая компания Fortum заявила о решении уйти с российского рынка. В сообщении компании отмечено, что ее активы будут проданы. Кроме того, Fortum также прекратил импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск–Иматра. Топливо для АЭС поставляется теперь западными поставщиками, говорится в отчете. Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев уже заявил, что выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала.

22 апреля Финляндия объявила, что на треть сократит импорт российской электроэнергии. Днем ранее информационный портал Montel сообщил, что цены на электроэнергию в Финляндии могут подскочить на 30% в следующем году, если страна ограничит поставки из России.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022