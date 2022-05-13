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Глава Минобороны Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

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Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсуждалась ситуация на Украине. Об этом в пятницу, 13 мая, заявили в Пентагоне.

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«13 мая министр обороны Ллойд Дж. Остин III впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу», — отметили в американском военном ведомстве.

Остин призвал Шойгу к прекращению огня на Украине и отметил важность сохранения каналов связи.

В Минобороны РФ подтвердили факт беседы и рассказали, что министры обсудили «актуальные вопросы международной безопасности». Разговор глав минобороны России и США состоялся по инициативе американской стороны.

Как отмечает «Газета.Ru», в середине апреля Ллойд Остин предпринял попытку связаться с Шойгу, но безуспешно.

11 мая глава Пентагона заявил, что в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США. По его словам, наибольшую опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки. Он уточнил, что «ядерная триада остается главной опорой национальной обороны».

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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