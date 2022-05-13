США уличили в блокировании попыток укрепить режим Конвенции о биооружии

Вашингтон умышленно блокирует попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил в пятницу, 13 мая, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме биолабораторий США на Украине.

«Наши инициативы дополнить меры доверия КБТО формой отчётности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории американские представители отвергли. То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять положения конвенции», — отметил Небезя.

Он обратил внимание на то, что американская сторона до сих пор не дала ни одного внятного ответа по поводу деятельности США в биологической сфере на Украине и в целом мире, кроме отговорок о том, что эта работа носит «мирный» и «полезный» характер.

Небензя также напомнил, что в начале апреля в ходе заседания «по формуле Арриа» журналисты намеревались выяснить, почему документы об американо-украинском сотрудничестве в сфере биоразработок противоречат заявлениям американских официальных лиц. Однако делегации США и Великобритании на встречу попросту не пришли.

По словам дипломата, все это крайне тревожные сигналы. Особенно учитывая тот факт, что американское законодательство допускает военно-биологическую деятельность, а национальное законодательство в этой сфере в США имеет приоритет над международным.

При этом, как прежде отмечал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия распространила в Совете Безопасности ООН собранные документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины.

Ранее, 11 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов обнародовал данные о том, что подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры. Их основными задачами являются сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление необходимого биоматериала. Таким образом, по его словам, Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что Вашингтон под видом «научных исследований» развернул сеть биолабораторий не только на Украине, но и в других государствах СНГ — Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении.