«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче на стадионе «Фишт» в ходе предпоследнего, 29-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 13 мая сообщил «Спорт-Экспресс».

Счет встречи так и не был открыт. Гости с 48-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Ричлорда Эннина за две желтые карточки.

«Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 53 очка и опередив московское «Динамо» на одно очко.

В последнем туре «Сочи» 21 мая сыграет со столичным «Динамо», а «Нижний Новгород» в тот же день примет петербургский «Зенит».