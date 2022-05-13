Общество «Знание» представит марафон «Новые горизонты»

С 17 по 19 мая Российское общество «Знание» организует федеральный Просветительский марафон, который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты». Об этом говорится в релизе, поступившем 13 мая «Известиям».

В центре дискуссий, лекций и мастер-классов марафона окажутся новые возможности, которые открываются в России в различных сферах.

Просветительский марафон объединит на своих площадках более 160 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.

Перед участниками мероприятий выступят заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с лекцией на тему «Информационные войны. Игра без правил»; вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр финансов РФ Антон Силуанов.

К марафону присоединится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В формате живого диалога с участниками пообщается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники.

Свое участие в марафоне подтвердили гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин, член национальной паралимпийской сборной Беларуси, пловец Алексей Талай, скрипач Пётр Лундстрем, лауреат Нобелевской премии мира, почетный профессор Университета Инчхона, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК Рае Квон Чунг, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Также в марафоне примут участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, председатель правления ПАО «Новатэк», председатель совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Программа марафона включает пять тематических треков, которые организованы на отдельных площадках. В Москве пройдут треки «Роль России и мире» и «Мы вместе», в Санкт-Петербурге — трек «Новые горизонты. Экономика», в Сочи — трек «Новые горизонты. Наука», в Подмосковье, на площадке 26-го «Российского интернет форума» — трек «Новые горизонты. Информационные технологии».

В рамках марафона состоится финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников, которые Общество «Знание» проводит при поддержке Министерства просвещения РФ. В финале встретятся 88 команд: 85 команд из субъектов РФ, отобранные на региональном этапе, а также команды Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена».

На площадках марафона соберутся более 12000 активных школьников и студентов.

К масштабному марафону сможет присоединиться любой желающий — онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществах организации в социальных сетях VK и Rutube, а также на ресурсах партнеров.

Региональный этап Просветительских игр проходил со 2 по 30 апреля. Выполняя задания, ребята получали баллы в свой индивидуальный рейтинг. После подведения итогов по шесть победителей от каждого из 85 регионов РФ объединились в команды и получили приглашение на финальные состязания в Москве.