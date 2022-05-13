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Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ у Золотого

Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ у Золотого ПТКР «Фагот»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал новые кадры уничтожения позиций украинских военных в районе города Золотое Луганской Народной Республики (ЛНР) при помощи переносных противотанковых ракетных комплексов (ППРК) «Фагот». Видео опубликовано в пятницу, 13 мая.

По словам журналиста, он прошел с разведчиками к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Здесь это называют «лобовой» поход, потому что мы выходим напрямую к позициям, укрепрайонам украинских силовиков», — рассказал Кулага.

Как он обратил внимание, обнаруженные укрепленные позиции украинских боевиков находятся рядом с жилыми многоквартирными домами в Золотом. Защитники Донбасса постепенно занимают новые рубежи и продвигаются вперед, заключил он.

В этот же день журналист показал на видео огневую работу российских самолетов и вертолетов по позициям украинских силовиков.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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