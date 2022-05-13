В Роспотребнадзоре связали вспышку лихорадки в КНДР с COVID-19

Вспышка лихорадки в КНДР связана с COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 13 мая, в российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, на это указывает открытие границ для торговых отношений с Китаем.

При этом подчеркивается, что границы КНДР были полностью закрыты с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день в КНДР заявили, что зафиксировали в стране более 18 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом шесть человек скончались в результате болезни.

Вместе с тем, по данным властей КНДР, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.