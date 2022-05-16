«Столото» помог восстановить леса в Подмосковье и Свердловской области

Сотрудники «Столото» и добровольцы «Русского климатического фонда» высадили 32 тыс. елей и сосен в Московской и Свердловской областях. Об этом сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей.

Благодаря акции, которая завершилась в пятницу, 13 мая, около города Кубинка в Одинцовском районе Подмосковья появилось 3 га молодого леса. Деревья на этой территории ранее пострадали от жука-короеда.

В Свердловской области добровольцы восстановили 4,5 га леса, высадив 22 тыс. сеянцев ели и сосны на пострадавшей от лесных пожаров территории.

«Уже несколько лет подряд мы реализуем проект восстановления пострадавших лесов в разных регионах страны. Благодаря нашим волонтерам лесной фонд России пополнился уже почти 25 га молодых деревьев. Уверены, что общими усилиями мы сможем достичь самых амбициозных целей — 1 млрд деревьев к 2050 году и пышные зеленые леса для будущих поколений», — отметила директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

Акция проводится в рамках проекта «Леса для климата», организованного «Русклиматфондом» в 2020 году. За три года при поддержке «Столото» высажено 96 тыс. молодых деревьев в пяти регионах России: в Московской, Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях, а также в Чувашии. Ежегодно в ней принимают участие порядка 200 человек. Высадку контролируют специалисты по охране леса и экологи. За саженцами, пока они не окрепнут, еще на протяжении пяти лет заботится лесная служба.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.