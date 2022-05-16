Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Экономика
Боррель заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное вооружение
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Общество
Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах
Мир
Рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Мир
Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ
Мир
Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ

«Столото» помог восстановить леса в Подмосковье и Свердловской области

0
Фото: Global Look press/Matthias Bein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники «Столото» и добровольцы «Русского климатического фонда» высадили 32 тыс. елей и сосен в Московской и Свердловской областях. Об этом сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей.

Благодаря акции, которая завершилась в пятницу, 13 мая, около города Кубинка в Одинцовском районе Подмосковья появилось 3 га молодого леса. Деревья на этой территории ранее пострадали от жука-короеда.

В Свердловской области добровольцы восстановили 4,5 га леса, высадив 22 тыс. сеянцев ели и сосны на пострадавшей от лесных пожаров территории.

«Уже несколько лет подряд мы реализуем проект восстановления пострадавших лесов в разных регионах страны. Благодаря нашим волонтерам лесной фонд России пополнился уже почти 25 га молодых деревьев. Уверены, что общими усилиями мы сможем достичь самых амбициозных целей — 1 млрд деревьев к 2050 году и пышные зеленые леса для будущих поколений», — отметила директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

Акция проводится в рамках проекта «Леса для климата», организованного «Русклиматфондом» в 2020 году. За три года при поддержке «Столото» высажено 96 тыс. молодых деревьев в пяти регионах России: в Московской, Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях, а также в Чувашии. Ежегодно в ней принимают участие порядка 200 человек. Высадку контролируют специалисты по охране леса и экологи. За саженцами, пока они не окрепнут, еще на протяжении пяти лет заботится лесная служба.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022