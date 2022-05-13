Минобороны сообщило о поражении авиацией трех командных пунктов ВСУ

Российские воздушно-космические силы за сутки уничтожили три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами российские летчики уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады у населенных пунктов Золотое и Врубовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Также ликвидированы 32 района сосредоточений войск противника и склад боеприпасов у Красноплавки в Харьковской области.

«В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также пять огневых позиций украинской артиллерии.

ПВО РФ сбили три беспилотника.

Ранее в пятницу Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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