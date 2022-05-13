Попавшие под обстрел ВСУ операторы RT рассказали о произошедшем

Операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников, попавшие под обстрел украинских боевиков, рассказали корреспонденту телеканала «Известия» о произошедшем. Ролик опубликован в пятницу, 13 мая.

Съемочная группа находилась на заправке в Докучаевске, когда украинские националисты нанесли удар. На парковке находилось несколько машин.

По словам Мирошникова, судя по всему, обстрел велся из «Града», «был разрыв за разрывом».

«И очень быстро, мы еле успели убежать из-за угла заправки, заскочить в само помещение», — сказал журналист, получивший множественные осколочные ранения спины и ног.

Баталин отметил, что на глазах у съемочной группы погиб человек. Операторы успели спрятаться за автомобиль, а стоящий впереди мужчина погиб.

Врач-хирург Докучаевской больницы Игорь Булочев, приехавший из Крыма в Донбасс в качестве волонтера, отметил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Им оказывается медицинская помощь.

На видеокадрах, снятых журналистами, запечатлено, как военкор Валентин Горшенин оказывает своим коллегам первую помощь после того, как они забежали в магазин на заправке.

«Осколок есть, да. Нормально, сейчас обработаем», — говорит коллега раненому оператору.

Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела установят все обстоятельства обстрела съемочной группы телеканала Russia Today в Донбассе.

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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