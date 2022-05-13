Ветеринар прокомментировала гибель собаки на борту самолета

Ветеринар Татьяна Гольнева прокомментировала «Известиям» инцидент на борту самолета «Аэрофлота» рейса Челябинск–Москва, где умерла собака.

О гибели собаки стало известно ранее в этот же день. Известно, что во время полета американский булли находился в багажном отсеке.

Ветеринар отметила, что в салоне самолета разрешается находиться только небольшим животным — до 8 кг, причем в переносках определенного размера, а остальных помещают в особый отсек, где и оказался американский булли.

«Отсек для животных должен быть отапливаемым, также там должна быть обязательная система кондиционирования и постоянная температура воздуха от 18 до 26 градусов», — рассказала ветеринар.

Она предположила, что в отсеке забыли включить отопление, в результате собака действительно замерзла от холода.

«Я думаю, что причина именно в халатности персонала. И я боюсь, что даже если бы она осталась в комбинезоне, ей бы это не помогло. Я думаю, что комбинезон с нее сняли, уже когда поняли, что с собакой что-то не так, и попытались ее реанимировать», — считает Гольнева.

Ранее в пятницу сообщалось, что по факту гибели животного на борту самолета сотрудники столичной транспортной прокуратуры организовали проверку.

«Аэрофлот» также начал проверку и заявил, что о причинах смерти собаки на данный момент говорить преждевременно.