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МВД России объявило в розыск блогера Белоцерковскую

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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МВД России объявило в розыск блогера и предпринимателя Веронику Белоцерковскую. Это следует из базы данных министерства в пятницу, 13 мая.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

«Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК», — отмечается в сообщении.

В середине марта Следственный комитет России (СКР) возбудил первые уголовные дела по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Одно из них возбуждено в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»).

По данным следствия, подозреваемая опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) ряд записей, в которых содержались заведомо ложные сведения о действиях армии РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Своими публикациями Белоцерковская дискредитировала органы государственной власти и российскую армию, отмечали в ведомстве.

Соответствующий закон был утвержден президентом России Владимиром Путиным 5 марта. Нововведение предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятие закона об уголовном наказании за фейки о ВС РФ было необходимо на фоне информационной войны против России.

Операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля, после того как в регионе значительно обострилась ситуация из-за усилившихся обстрелов со стороны украинской армии. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В задачи спецоперации, как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, входят демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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