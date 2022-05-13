Иммунолог назвал низким уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал очень низким уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве, который, по информации на 13 мая, составил 30,2%.

По его словам, это создает большие риски по ухудшению эпидемиологической ситуации осенью.

«Я предполагал, что коллективный иммунитет у нас 35%, но, как показывает статистика, ниже. Это очень низкий показатель. Конечно, восприимчивость популяции к новым вспышкам вируса повышается из-за этого. Оптимальный уровень коллективного иммунитета, который противостоит вирусу, — это 85%. Пока это никак не отразится на статистике, но осенью появится очень много рисков», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Он указал, что решить эту проблему можно только вакцинацией.

«Если будет вспышка, то, конечно, необходимо вводить ограничительные меры, но это будет тяжело, так как все уже расслабились», — добавил Крючков.

Как сообщил ранее в этот день столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент прививку первым компонентом вакцины в столице сделали почти 7,5 млн человек, полную вакцинацию прошли более 7,1 млн человек.

При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России составил 39,2%, тогда как неделю назад он оценивался в 41,2%. Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 15 недель подряд.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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