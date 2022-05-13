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ВКС РФ уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады

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ВКС России уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Об этом сообщил в пятницу, 13 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады», — отметил Конашенков.

По словам Конашенкова, также поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области.

«В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники», — отметил он.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

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