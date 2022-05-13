В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Полицейские в Московской области задержали ранее судимого жителя Москвы по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом в пятницу, 13 мая, агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГУ СВД РФ по региону.

Инцидент произошел в Солнечногорске в районе одного из домов на улице Баранова. По данным следствия, в ночное время злоумышленник облил горючей смесью припаркованный автомобиль, принадлежащий местному жителю, после чего поджег авто и скрылся.

Транспортное средство полностью выгорело. Кроме того, частично обгорели две рядом стоящие иномарки.

Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители установили личность предполагаемого поджигателя и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В отношении 32-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Следователи не исключают, что у подозреваемого могли быть сообщники, а также что он уже устраивал раньше такие поджоги, пишет сайт kp.ru.

В ночь на 3 мая в расположенной на юге Москвы Котловке несколько машин сгорели на парковке у дома. Площадь пожара оценивается в 8 кв. м.