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Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг Афганистана

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористов на афганской территории. Об этом сообщили в пятницу, 13 мая, на сайте Кремля.

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В сообщении отмечается, что проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок.

«Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе», — говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе таджикистанской стороны.

Ранее в этот день сообщалось, что представитель Афганистана заявил о намерении страны закупать у РФ газ и нефть. Глава дипмиссии также сообщил о желании подписать конкретные соглашения между Россией и Афганистаном.

Ранее, 31 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Вместе с тем, по словам министра, основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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