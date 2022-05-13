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Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским, а ДНР и ЛНР автономными

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР И ДНР), а также российскую принадлежность Крыма.

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В эфире итальянского канала Rai 1 в пятницу, 13 мая, Зеленский подчеркнул неготовность Украины говорить об автономии ЛНР и ДНР, пишет RT. Также он заявил, что Украина никогда не признает Крым частью РФ.

«Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров», — приводит НСН слова украинского лидера.

Зеленский добавил, что на переговорах в Турции киевская делегация предложила урегулировать вопрос Крыма в течение десяти лет, однако так и не получила ответа, пишет сайт kp.ru.

Ранее 13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. Но он особенно отметил, что переговоры должны быть подготовлены, пишет «Москва 24».

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинская делегация публично заявляет о том, что готова к получению внеблокового, безъядерного статуса, вопреки тому, что Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что отказаться от ядерного оружия было бы ошибкой.

Об изменении позиции украинской стороны ранее рассказал и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал на то, что Киев в ходе переговоров с Москвой постоянно отходит от своих слов. По словам пресс-секретаря президента, в плане эффективности это имеет очень плохие последствия.

Ранее в мае глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны.

4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава государства и руководители республик подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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