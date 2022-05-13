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Украинские националисты разлили кислоту на территории завода «Заря» в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские националисты разлили кислоту из цистерн на территории завода «Заря» в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом с места событий в пятницу, 13 мая, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

На территории завода расположено несколько промышленных цистерн с кислотой.

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«Специфический запах кислоты даже в воздухе сейчас ощущается», — отметил журналист.

Националисты вылили кислоту на грунт, через землю химические вещества могут проникнуть в грунтовые воды и попасть в колодцы, воду из которых пьют жители Рубежного, добавил Зименкин.

Военное предприятие занималось производством взрывчатки и некоторое время находилось под контролем украинских националистов. Завод освободили от противника, но на его территории продолжают находить «сюрпризы» от неонацистов.

Так, на территории «Зари» обнаруживают мины, тротил украинские боевики замаскировали под разные предметы. К примеру, взрывчатку прятали под ящики, рассчитывая, что техника военных из ЛНР и России наедет на них.

«Если техника будет проезжать, она в любом случае на это наедет. Везде асфальт, куча песка, и стоит ящик. Ящик поставили специально. Если пехота будет идти, поднимет, и произойдет детонация», — объяснил один из бойцов ЛНР.

Ранее в пятницу Зименкин показал, что территория завода включает в себя административные и производственные здания. В одном из таких помещений обнаружены вещи украинских бойцов. Покидая территорию завода, националисты оставили в одном из помещений перевязанную лентой подарочную коробку, к которой протянут трос, он используется для растяжек.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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