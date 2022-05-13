В Совфеде оценили слова премьер-министра Польши о «русском мире»

Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, касающиеся России, по меньшей мере политически не корректны. Об этом в пятницу, 13 мая, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Моравецкий высказал свое мнение о необходимости уничтожения идеологии «русского мира» в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая. Он считает, что это якобы «чудовищная идеология». Польский премьер назвал «русский мир» раковой опухолью.

«В своих нескромных желаниях польской премьер уже поделил российскую собственность и активы РФ, находящиеся в Польше, и взялся за русский мир. У польских политиков, как и у американских, общий стиль внешнеполитического диалога: нажиться на любой ситуации», — заявила Ковидити.

По ее словам, поляки «где-то хитростью, где-то путем переговоров пытаются оккупировать западную часть Украины».

«По данным внешней разведки России, Варшава планирует разместить свой миротворческий контингент, где практически отсутствует угроза столкновения с Вооруженными силами России. Варшава может польститься на создание буферной зоны между собой и российской зоной влияния. Это будет глобальной ошибкой», — отметила парламентарий.

1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны обеспокоены не судьбой украинских граждан, а борьбой с Россией. При этом она выразила мнение, что Западу лучше в этой борьбе, если погибнет как можно больше украинцев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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