Военный суд в Москве приговорил экс-офицера ФСБ Казакова к 13 годам колонии за госизмену

В Москве военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом в пятницу, 13 мая, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Подполковнику запаса Дмитрию Казакову Второй западный окружной военный суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, отмечает НСН.

По информации суда, Казакова лишили звания подполковника запаса ФСБ.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, потому что в нем содержатся секретные сведения, сообщает «Ридус». Судом было установлено, что мужчина работал на разведку одной из стран. Фигурант признал вину, но отказался предоставить показания в суде, пишет RT.

14 марта Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Подозреваемого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Также отмечалось, что материалы дела засекречены и не подлежат обнародованию.

Как сообщает сайт kp.ru, ранее в этот день в Генпрокуратуре ЛНР заявили о том, что Верховный суд республики приговорил жителя Лутугинского района к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Согласно представленным данным, он был завербован сотрудниками МВД Украины.