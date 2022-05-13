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Бой Мейвезера и Мура могут отменить из-за смерти президента ОАЭ

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Фото: Getty Images/Eric Espada
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Бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура могут отменить из-за смерти президента ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайяна и объявленного после этого трехдневного траура.

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Правитель эмирата скончался в пятницу, 13 мая. Три дня в ОАЭ будут закрыты все государственные учреждения и частные компании. Также отмене подлежат все развлекательные мероприятия.

Спортсмены должны выйти на ринг 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра.

Мероприятие Global Titans в Дубае должно стать первым из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые планировали провести в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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