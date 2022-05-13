Бой Мейвезера и Мура могут отменить из-за смерти президента ОАЭ

Бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура могут отменить из-за смерти президента ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайяна и объявленного после этого трехдневного траура.

Правитель эмирата скончался в пятницу, 13 мая. Три дня в ОАЭ будут закрыты все государственные учреждения и частные компании. Также отмене подлежат все развлекательные мероприятия.

Спортсмены должны выйти на ринг 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра.

Мероприятие Global Titans в Дубае должно стать первым из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые планировали провести в знаковых местах на четырех континентах планеты.