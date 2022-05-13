Центробанк ввел послабления по валютным лимитам для банков

Центробанк ввел послабление до конца года по лимитам открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро. Об этом сообщила в пятницу, 13 мая, пресс-служба регулятора.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», — сказано в сообщении Центробанка.

Кроме этого, регулятор не станет применять меры за несоблюдение лимита совокупной ОВП при условии, что она будет составлять не более 15 процентных пунктов и если несоблюдение возникло в период с 18 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

При этом данная возможность, как подчеркнули в ЦБ, не должна использоваться банками в спекулятивных целях.

Ранее в этот же день сообщалось, что курс евро опустился ниже 65 рублей на Мосбирже впервые с июня 2017 года. Курс доллара упал до 62,62 рубля впервые с февраля 2020-го. Отмечалось, что доллар оказался на 3,05 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,69 рубля ниже.