Боец рассказал о попытках взломать оборону украинских военных

Работу артиллеристов ЛНР в районе Светлодарска в ДНР показал в пятницу, 13 мая, корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин, а также побеседовал с бойцом с позывным «Турбо».

На данный момент защитники Донбасса пытаются прорвать линию обороны ВСУ, чтобы окружить группировки националистов в районе Северодонецка и Лисичанска.

О том, как артиллеристы уничтожают позиции ВСУ, Алексею Полторанину рассказал боец «Турбо».

«Так же, как и в 43-м году немецкие войска в данном районе стояли, и наши деды, прадеды прорывали линию обороны, точно так же предстоит и нам прорвать эту линию обороны», — рассказал он.

Украинские националисты организовали многокилометровую оборону, состоящую из укрепрайонов. Уничтожение огневых точек, с которых ВСУ ведут обстрелы населенных пунктов ДНР, является первоочередной задачей защитников Донбасса.

Ранее, 11 мая, командир батальона резерва ДНР с позывным «Кабан» рассказал «Известиям», что бойцы крепко удерживают периметр завода «Азовсталь» и пресекают любые попытки боевиков прорвать оборону и позиции защитников Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».