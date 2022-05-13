Семьи Тверской области приняли участие в акции по посадке дубов

В Твери прошла традиционная весенняя акция «Всероссийский день посадки леса», в этом году дубы у областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной высаживали многодетные семьи. Об этом 13 мая сообщили «Тверские ведомости».

Акция в этом году состоялась в канун Международного дня семьи. Также участие в ней приняли губернатор Игорь Руденя, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Владимир Васильев.

«Проведение подобных акций вместе с детьми становится для нас доброй традицией. Будут расти не только деревья, но и сами ребята, которые принимали участие в их посадке», — сказал журналистам глава региона.

Мероприятия по озеленению населенных пунктов, благоустройству скверов и парков проходят в течение мая во всех муниципалитетах региона. Всего планируется посадить около 3,5 млн сеянцев хвойных пород деревьев на площади свыше 1,1 га.

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