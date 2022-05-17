Юрист рассказал о способе оформления мошенниками кредитов на россиян

Мошенники при оформлении кредитов на россиян чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям (МФО) из-за упрощенной процедуры оформления займов. Об этом во вторник, 17 мая, в беседе с «Известиями» предупредил юрист Михаил Прядко.

«Чаще всего проблемы подобного рода связаны с МФО, потому что крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заем же можно получить буквально с одним паспортом», — указал специалист.

По его словам, чаще всего паспортные данные попадают в открытый доступ через недобросовестные МФО или ненадежные сайты. В связи с этим Прядко призвал быть внимательными при указании паспортных данных в интернете.

В случае если поступил звонок с требованием погасить долг, следует сразу же обратиться в банк или микрофинансовую организацию и узнать всю информацию о кредите. Также юрист советует запросить каталог кредитных историй через сайт Центрального банка России и проверить организацию в реестре.

«Если вы всё же стали жертвой мошенника, то необходимо написать заявление в полицию, указав как можно больше подробностей. После этого обратитесь в банк и заявите о том, что кредит был оформлен мошенническим путем, приложите обязательно справку из правоохранительных органов. Если МФО или банк, то подайте иск в суд. В большинстве случаев суд на стороне пострадавших, так как у МФО оформление кредита проще», — добавил Прядко.

Ранее, 11 мая, в Центре финансовой экспертизы Роскачества заявили, что процедура оформления займов и кредитов упростилась, что обеспечило новые возможности для мошенников. Так, для банков и микрофинансовых организаций всё более частой становится практика выдачи небольших сумм при оформлении заявки онлайн — для этого необходимы лишь паспортные данные и фотография или скан паспорта.

Также они предупредили о риске стать жертвой мошенников в случае утери смартфона. В частности, такой сценарий возможен, если гражданин не успел заблокировать SIM-карту, а в банковском приложении не установлены достаточные меры защиты.