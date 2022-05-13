Полиция задержала в Риге депутата ЕП Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника

Полиция задержала в Риге депутата ЕП Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника

2022-05-13 17:48:56

2022-05-13 17:48:56

2022-05-13 17:48:56

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