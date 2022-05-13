Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о непризнании Киевом автономии республик Донбасса
Мир
Жительница Волновахи прятала танкиста от неонацистов у себя дома
Мир
Зеленский призвал Италию закрыть въезд для россиян
Культура
Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения»
Мир
В Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово
Интернет
Браузер Google Chrome на Android перестал обновляться у пользователей в России
Мир
В Казахстане выявили штамм коронавируса «стелс-Омикрон»
Мир
В Риге перекрыли площадь перед акцией в защиту памятника Освободителям
Мир
Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек
Интернет
Apple и Google удалят 1,5 млн приложений из своих магазинов
Мир
Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал удары из «Градов» по позициям ВСУ

Военкор «Известий» показал удары сил ДНР из «Градов» по позициям ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 13 мая показал удары реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Донецкой Народной Республики (ДНР).

На кадрах показана работа сразу нескольких установок. Массированный удар по точкам, где располагается группировка украинских военных, наносится после получения бойцами команды. После удара артиллеристы быстро передислоцируются на другую позицию, чтобы стать недосягаемыми в случае возможного ответа националистов.

Удары по технике: к чему привела активность ВКС России в Донбассе
В районе острова Змеиный средства ПВО РФ сбили три баллистические ракеты «Точка-У»

12 мая о работе артиллерийских расчетов также рассказал корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин. Накануне бойцы ДНР обрушили мощный удар из «Градов» на укрепрайон боевиков в районе Авдеевки, откуда ведутся обстрелы жилых кварталов Донецка. Как отметил журналист, особенность работы артиллерии заключается в том, что сначала необходимо засечь, где именно находится личный состав противника, и только после этого открывать огонь. По его словам, у противника очень много укрепленных позиций и они могут их часто менять. Данные о расположении боевиков военные получают с помощью беспилотников.

Первые несколько выстрелов были пристрелочные. Только после того как наводчик скорректировал прицел, был произведен запуск остальных ракет. Всего в тот день было выпущено 40 ракет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022