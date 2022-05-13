Корреспондент «Известий» показал удары из «Градов» по позициям ВСУ

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин 13 мая показал удары реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделениями Донецкой Народной Республики (ДНР).

На кадрах показана работа сразу нескольких установок. Массированный удар по точкам, где располагается группировка украинских военных, наносится после получения бойцами команды. После удара артиллеристы быстро передислоцируются на другую позицию, чтобы стать недосягаемыми в случае возможного ответа националистов.

12 мая о работе артиллерийских расчетов также рассказал корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин. Накануне бойцы ДНР обрушили мощный удар из «Градов» на укрепрайон боевиков в районе Авдеевки, откуда ведутся обстрелы жилых кварталов Донецка. Как отметил журналист, особенность работы артиллерии заключается в том, что сначала необходимо засечь, где именно находится личный состав противника, и только после этого открывать огонь. По его словам, у противника очень много укрепленных позиций и они могут их часто менять. Данные о расположении боевиков военные получают с помощью беспилотников.

Первые несколько выстрелов были пристрелочные. Только после того как наводчик скорректировал прицел, был произведен запуск остальных ракет. Всего в тот день было выпущено 40 ракет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.