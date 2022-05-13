Британия внесла в санкционный список бывшую супругу Путина

МИД Великобритании 13 мая внес в санкционный список бывшую супругу президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную.

Факт внесения объясняется тем, что Очеретная, будучи экс-первой леди РФ, по мнению Лондона может быть связана либо сама является лицом, вовлеченным в ситуацию на Украине.

Рестрикции подразумевают, при наличии, заморозку активов, а также запрет на въезд.

Согласно заявлению британского внешнеполитического ведомства, в расширенный черный список также внесены «родственники и люди из близкого окружения» президента России.

Всего с начала специальной операции РФ по защите Донбасса Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.

5 мая управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании перестало признавать статус Московской фондовой биржи. Днем ранее в стране запретили организациям оказывать услуги России в сфере управленческого консалтинга. Тогда же Лондон ввел санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине.

25 апреля в британском министерстве внешней торговли заявили о запрете экспорта на территорию России товаров, в том числе технологий, которые «могут быть использованы против Украины». Указывалось, что продукция, на которую распространяется эмбарго, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

21 апреля минфин и министерство внешней торговли Соединенного Королевства распространилb документ, согласно которому вводится запрет на импорт серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру, из России.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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